Мишустин: Остаток маткапитала можно будет получить в виде единовременной выплаты
Правительство утвердило правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что средства можно будет получить через «Госуслуги», в МФЦ, а также в отделениях почты. По его словам, остаток от материнского капитала остается довольно часто, теперь семьи смогут воспользоваться поддержкой в полном объеме.
Неиспользованные остатки материнского капитала в 10 тысяч рублей следует выплачивать семьям на сбор детей в школу, заявил 8 июля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное».
Он отметил, что проблема с использованием маткапитала известна и обсуждается в правительстве. По его словам, после того, как люди расходуют основную часть маткапитала, остается небольшая сумма, с которой «вроде как и сделать ничего нельзя», передает «Радиоточка НСН».
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