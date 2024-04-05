Мишустин объявил об увеличении лимитов по ИТ-ипотеке
Объём средств, предусмотренный для выдачи льготной IT-ипотеки, увеличен на 200 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Таким образом, общий лимит средств в рамках программы составит 700 млрд рублей.
По словам главы кабмина, благодаря этому оформить займы на покупку жилья или земельного участка под строительство «смогут ещё не менее 15 тысяч IT-специалистов».
Отмечается, что ранее приостановившие выдачу IT-ипотеки банки возобновили выдачу. Так, с 8 апреля IT-специалисты смогут оформить льготный займ в ВТБ.
Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что в ближайшие годы спрос россиян на IT-ипотеку вырастет в два-три раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru