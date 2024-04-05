Мишустин объявил об увеличении лимитов по ИТ-ипотеке

Таким образом, общий лимит средств в рамках программы составит 700 млрд рублей.

По словам главы кабмина, благодаря этому оформить займы на покупку жилья или земельного участка под строительство «смогут ещё не менее 15 тысяч IT-специалистов».

Отмечается, что ранее приостановившие выдачу IT-ипотеки банки возобновили выдачу. Так, с 8 апреля IT-специалисты смогут оформить льготный займ в ВТБ.

Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что в ближайшие годы спрос россиян на IT-ипотеку вырастет в два-три раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

