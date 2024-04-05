Минцифры опровергло данные о всплеске отъезда ИТ-специалистов за границу
Минцифры опровергло появившиеся данные о массовом выезде за рубеж IT-специалистов. По информации ведомства, две трети из тех, кто покинул Россию в 2022 году, уже успели вернуться на родину.
Минцифры приводит официальные данные Росстата, согласно которым, число IT-специалистов в отрасли по итогам 2023 года выросло на 13% и достигло 857 тысяч человек. По оценке профильного ведомства, IT остаётся одной из самых динамично развивающихся отраслей отечественной экономики. Айтишники активно пользуются мерами поддержки со стороны государства, в том числе целевой ипотекой.
Ранее в СМИ появились статистические данные по IT-отрасли, представленные консалтинговым агентством Garant In. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», они свидетельствуют о том, что в начале текущего года резко вырос спрос отечественных специалистов на программы получения вида на жительство в Европе. За первый квартал количество запросов оказалось на 233% больше к тому же периоду 2023 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru