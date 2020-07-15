Мишустин объявил о прохождение пика заболеваемости COVID-19

Российская Федерация преодолела пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, остановка в целом нормализуется. С такой оценкой текущего положения в данной сфере выступил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением вируса.

По данным премьер-министра, за последние сутки прирост инфицированных минимальный, он не выше 1%, передает ТАСС. Несмотря на положительные изменения, Мишустин призвал не расслабляться. Он заявил о необходимости дальнейшего мониторинга, выявлении заразившихся и оказания оперативной медицинской помощи пациентам с COVID-19.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатель смертности от коронавируса составил в целом по России 2,3%, это, по её словам, значительно ниже показателей других стран.

