Мишустин объявил о прохождение пика заболеваемости COVID-19
Российская Федерация преодолела пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, остановка в целом нормализуется. С такой оценкой текущего положения в данной сфере выступил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением вируса.
По данным премьер-министра, за последние сутки прирост инфицированных минимальный, он не выше 1%, передает ТАСС. Несмотря на положительные изменения, Мишустин призвал не расслабляться. Он заявил о необходимости дальнейшего мониторинга, выявлении заразившихся и оказания оперативной медицинской помощи пациентам с COVID-19.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатель смертности от коронавируса составил в целом по России 2,3%, это, по её словам, значительно ниже показателей других стран.
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