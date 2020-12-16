Мишустин объявил о готовности необходимых мер для контроля роста цен

Все необходимые решения и меры системного характера для борьбы с необоснованным ростом цен готовы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Премьер отметил, что Кабмин РФ направит в Госдуму законопроект, позволяющий правительству вводить регулирование цен на социально значимые продукты.

Мишустин подписал документы для стабилизации цен на рынке продовольствия

Мишустин добавил, что меры введены на непродолжительный срок и ими нельзя увлекаться. Он подчеркнул, что сдерживание цен на продукты питания в РФ потребует в будущем разработки новой стратегии.



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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
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