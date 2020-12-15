Мишустин подписал документы для стабилизации цен на рынке продовольствия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, которые направлены на стабилизацию ситуации на рынке продовольствия. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Правительство среди предпринятых мер устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн т на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, передает RT.

Также вводятся субсидии для мукомолов на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.

Накануне председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил, что стоимость отдельных товарных позиций в российских торговых сетях снижается.

По словам замглавы Минпромторга России Виктора Евтухова, почти 60 крупных розничных сетей готовы подписать соглашение о стабилизации цен, передает РИА ФАН.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Цены На ПродуктыМихаил Мишустин
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