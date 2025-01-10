Мишустин назвал важной работу военкоров

Материалы военных корреспондентов явлются не только «живой хроникой текущих событий», но и «важной частью современной истории». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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В ходе церемонии вручения премии правительства он отметил, что военкоры рискуя жизнью сообщают о событиях в зоне спецоперации, в том числе в рамках прямых включений с «линии соприкосновения с противником».

«Самое главное и ценное, конечно, это ваши рассказы о людях, которых вы встречаете в командировках», - указал глава кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил военкору Евгению Поддубному «Золотую Звезду» Героя России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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