Редактор телеканала «Известия» Елисеев погиб в зоне СВО
Редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 26 декабря после атаки беспилотника. Об этом сообщили в эфире телеканала.
По данным телеканала, Елисеев отправился в зону СВО в 2022 году добровольцем. Он служил связистом в ЛНР на харьковском направлении под позывным «Диктор».
В эфире отметили, что погибший восстанавливал связь под ураганным огнем противника.
«Максим под обстрелом выносил с поля боя раненых товарищей. На передовой он никогда не терял присутствия духа и веры в победу», - рассказали о коллеге в эфире «Известий».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru