Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств «недопустимой»

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств недопустимой. Как пишет РИА Новости, глава кабмина подчеркнул, что в последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет.

«Такая ситуация недопустима», — цитирует премьер-министра Газета.ру.

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А ранее Михаил Мишустин распорядился выделить регионам более 5 миллиардов рублей. Средства, выделяемые из резервного фонда кабмина, предназначены на бесплатные лекарства для больных с COVID-19. Речь идет о пациентах, проходящих лечение от коронавируса дома. Для профилактики болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все медицинские препараты выдаются бесплатно по рецепту врача.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:РегионыЛекарстваМихаил Мишустин
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