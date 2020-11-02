Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств недопустимой. Как пишет РИА Новости, глава кабмина подчеркнул, что в последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет.

«Такая ситуация недопустима», — цитирует премьер-министра Газета.ру.