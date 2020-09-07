Мишустин назвал Путина своим наставником
Российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал своим наставником президента России. При этом, как отмечает РИА Новости, глава кабмина подчеркнул, что «это человек, с которым можно посоветоваться 24 часа в сутки».
При этом, Мишустин подчеркнул, что для него наставничество – это «люди, которые окружают его, как в профессии, так и в личной жизни». Помимо этого, премьер рассказал, что первыми его наставниками были родители, а затем – учителя в школе.
Ранее стало известно, что глава кабмина предупредил министров и руководителей ведомств о персональной ответственности за неисполнение бюджета. «Неизрасходованных остатков к концу года быть не должно», - подчеркнул премьер-министр на заседании правительства, передает ТАСС.
Мишустин напомнил, что по итогам 2019 года остался большой объем неиспользованных бюджетных ассигнований. Он назвал такое положение вещей «недопустимым». Премьер поставил задачу, чтобы к концу текущего года были оплачены все государственные контракты, в полном объеме выделены запланированные субсидии предприятиям и организациям, а межбюджетные трансферты перечислены регионам.
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