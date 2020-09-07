Мишустин назвал Путина своим наставником

Российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал своим наставником президента России. При этом, как отмечает РИА Новости, глава кабмина подчеркнул, что «это человек, с которым можно посоветоваться 24 часа в сутки».

При этом, Мишустин подчеркнул, что для него наставничество – это «люди, которые окружают его, как в профессии, так и в личной жизни». Помимо этого, премьер рассказал, что первыми его наставниками были родители, а затем – учителя в школе.