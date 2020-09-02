Мишустин выделил 22 миллиарда на «ковидные» выплаты врачам

Правительство России выделило ещё 22 миллиарда рублей на выплаты медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусом COVID-19, сообщается на сайте кабмина.

Такие ежемесячные выплаты были введены в разгар пандемии коронавируса, их могут получить работающих с COVID-больными врачи, фельдшеры, медсёстры и водители «скорой помощи».

Как уточняют «Известия», ещё 1,8 миллиарда рублей правительство направило на выплаты работникам домов престарелых и интернатов для инвалидов, которые в связи с угрозой распространения COVID-19 проживают на территории таких стационаров по 14 дней. Ещё 321 миллион рублей получат сотрудники центров Федерального медико-биологического агентства.

Деньги выделят из резервного фонда правительства.

