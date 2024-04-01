Для пересдачи ЕГЭ в тот же год будут выделены два резервных дня

Для выпускников, которые захотят пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании, будут организваны два резервных дня. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Больше половины старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ

По его словам, изначально планировалось выделить один день, однако по просьбе регионов было принято решение отвести на пересдачу два дня.

«Сдавать все предметы в один день будет сложно, будет путаница их технически обработать. Мы пришли к выводу, что будет дополнительных два резервных дня добавлено», - сказал Музаев.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что новое расписание ЕГЭ с учётом возможности пересдачи одного предмета будет утверждено к концу апреля, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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