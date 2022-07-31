Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы ПФР

Временно исполняющим обязанности главы Пенсионного фонда РФ вместо отправленного в отставку Андрея Кигима назначен Сергей Чирков. Соответствующее решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщают в пресс-службе кабмина.

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Отмечается, что Чирков являлся заместителем председателя правления ПФР.

«Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) стал Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобождён от должности главы ведомства», - говорится в сообщении пресс-службы.

Чирков работает в ПФР с 2001 года. Руководящую должность в департаменте по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, получил в 2007 году, затем – в 2012 году – возглавил департамент организации назначения и выплаты пенсий. Заместителем председателя правления ПФР стал в июле 2018 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравительствоМихаил МишустинПФР
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