Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы ПФР

Отмечается, что Чирков являлся заместителем председателя правления ПФР.

«Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) стал Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобождён от должности главы ведомства», - говорится в сообщении пресс-службы.

Чирков работает в ПФР с 2001 года. Руководящую должность в департаменте по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, получил в 2007 году, затем – в 2012 году – возглавил департамент организации назначения и выплаты пенсий. Заместителем председателя правления ПФР стал в июле 2018 года.

