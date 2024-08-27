Мишустин назначил Ванькова заместителем министра здравоохранения

В пресс-службе доабвили, что Пугачев за время своей работы значительно способствовал развитию цифровых технологий в здравоохранении и заложил прочный фундамент для их дальнейшего внедрения.

Он занимал должность заместителя министра с февраля 2020 года, передает «Радиоточка НСН».

