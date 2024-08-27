Мишустин назначил Ванькова заместителем министра здравоохранения

Председатель правительства Михаил Мишустин сменил заместителя министра здравоохранения, сняв с должности Павла Пугачева и назначив на этот пост Вадима Ванькова. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале нормативных актов.

По данным пресс-службы Минздрава, Ваньков, который ранее возглавлял департамент цифрового развития и информационных технологий министерства в течение трех с половиной лет, будет курировать цифровизацию здравоохранения и создание интегрированной цифровой платформы для отрасли. До 2021 года Ваньков работал в Минкультуры на аналогичной позиции.

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В пресс-службе доабвили, что Пугачев за время своей работы значительно способствовал развитию цифровых технологий в здравоохранении и заложил прочный фундамент для их дальнейшего внедрения.

Он занимал должность заместителя министра с февраля 2020 года, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
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