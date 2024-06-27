Минкульт РФ сообщил об условиях хранения «Троицы» Рублева
Икона «Троица» Андрея Рублева, переданная в Троице-Сергиеву лавру из храма Христа Спасителя, находится в специальной бронированной капсуле, сообщила в Telegram Министр культуры РФ Ольга Любимова.
Икона расположена в Троицком соборе. Там установили систему пожаротушения и видеонаблюдения. Капсула также позволяет поддерживать климат для хранения святыни.
В 1929 году «Троицу» передали в Государственную Третьяковскую галерею. В 2022 году святыню вернули в лавру, но через некоторое время забрали обратно — уже на реставрацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru