Мишустин: На бесплатные лекарства для льготников направят более 1,8 млрд рублей

Уточняется, что речь идёт об инвалидах, в том числе участниках Великой Отечественной войны, а также детях-инвалидах и ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

«Президент особо отмечал важность сохранения такой поддержки, подчеркнув, что сбережение народа, укрепление здоровья людей являются долгосрочным приоритетом для нас», – указал глава кабмина.

В пресс-службе отметили, что всего в текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено почти 58 млрд рублей.

Ранее Мишустин заявил, что в России все федеральные меры поддержки к концу 2024 года будут предоставляться автоматически, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

