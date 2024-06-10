Мишустин: На бесплатные лекарства для льготников направят более 1,8 млрд рублей
Свыше 1,8 млрд рублей будет дополнительно направлено на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Как сообщает пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Уточняется, что речь идёт об инвалидах, в том числе участниках Великой Отечественной войны, а также детях-инвалидах и ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
«Президент особо отмечал важность сохранения такой поддержки, подчеркнув, что сбережение народа, укрепление здоровья людей являются долгосрочным приоритетом для нас», – указал глава кабмина.
В пресс-службе отметили, что всего в текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено почти 58 млрд рублей.
Ранее Мишустин заявил, что в России все федеральные меры поддержки к концу 2024 года будут предоставляться автоматически, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru