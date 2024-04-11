Мишустин: Материнский капитал можно будет направить на реконструкцию таунхауса

По его словам, соответствующее постановление уже подписано.

«Маткапитал можно будет направить на реконструкцию жилого дома блокированной застройки, либо на компенсацию таких затрат, если реконструкция уже проведена», - указал он.

Глава кабмина добавил, что реконструкцию в данном случае можно будет выполнить как своими силами, так и с помощью строительной организации.

Ранее представители трёх фракций Госдумы разработали законопроект, предполагающий повышение размера материнского капитала до миллиона рублей на второго и третьего ребёнка, сообщает RT.

