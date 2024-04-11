Мишустин: Материнский капитал можно будет направить на реконструкцию таунхауса
Средства материнского капитала разрешили направлять на реконструкцию таунхаусов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, соответствующее постановление уже подписано.
«Маткапитал можно будет направить на реконструкцию жилого дома блокированной застройки, либо на компенсацию таких затрат, если реконструкция уже проведена», - указал он.
Глава кабмина добавил, что реконструкцию в данном случае можно будет выполнить как своими силами, так и с помощью строительной организации.
Ранее представители трёх фракций Госдумы разработали законопроект, предполагающий повышение размера материнского капитала до миллиона рублей на второго и третьего ребёнка, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач назвала физкультуру и правильное питание профилактикой болезни Паркинсона
- Мишустин: Материнский капитал можно будет направить на реконструкцию таунхауса
- В Ростовской области теплоход повредил водовод в акватории Дона
- Ракета «Ангара-А5» вывела на орбиту спутник «Гагаринец»
- Количество эпизодов мошенничества в деле блогера Шабутдинова увеличилось до 73
- В Кремле считают бессмысленным мирный саммит в Швейцарии без России
- «Новые люди» предложили просвещать школьников о вреде доносов
- ВС РФ нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины
- В Курганской области из-за паводка эвакуировали больше 6 тысяч человек
- Большинство россиян уверены, что человечество сможет жить на других планетах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru