Мишустин: Материнский капитал можно будет направить на реконструкцию таунхауса

Средства материнского капитала разрешили направлять на реконструкцию таунхаусов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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По его словам, соответствующее постановление уже подписано.

«Маткапитал можно будет направить на реконструкцию жилого дома блокированной застройки, либо на компенсацию таких затрат, если реконструкция уже проведена», - указал он.

Глава кабмина добавил, что реконструкцию в данном случае можно будет выполнить как своими силами, так и с помощью строительной организации.

Ранее представители трёх фракций Госдумы разработали законопроект, предполагающий повышение размера материнского капитала до миллиона рублей на второго и третьего ребёнка, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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