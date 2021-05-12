Мишустин: каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии

Каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии, всего на поддержку граждан было направлено более 2,5 триллионов рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках своего выступления с ежегодным отчетом правительства.

По его словам, помощь получили более 28 миллионов детей, на поддержку семья с детьми и в целом гражданам, которые оказались в трудной ситуации, было направлено свыше 10% федерального бюджета страны.