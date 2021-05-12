Мишустин: каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии
Каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии, всего на поддержку граждан было направлено более 2,5 триллионов рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках своего выступления с ежегодным отчетом правительства.
По его словам, помощь получили более 28 миллионов детей, на поддержку семья с детьми и в целом гражданам, которые оказались в трудной ситуации, было направлено свыше 10% федерального бюджета страны.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил кабмину РФ единовременно выплатить 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет.
В период пандемии весной 2020 года с апреля по июнь также производились выплаты по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет и выплата 10 тысяч для семей с детьми от 3 до 16 лет.
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