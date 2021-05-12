Мишустин: рынок труда восстановился в 17 регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в 17 российских регионах показатели рынка труда вернулись к докоронавирусным значениям.

В ходе выступления в Госдуме с отчетом по работе правительства за 2020 год премьер подчеркнул важность восстановления рынка труда во всех регионах. По его словам правительство совместно с субъектами разработало соответствующий комплекс мер.

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Мишустин подчеркнул важность современного подхода к управлению трудовыми ресурсами, в том числе работы в дистанционном режиме, передает RT.

Глава кабмина также отметил важность создания единой цифровой платформы занятости. По его словам, к порталу на базе «Работа в России» подключатся все профильные службы. Это позволит создать единый, открытый и прозрачный рынок труда, а также сократить безработицу.


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Фото: government.ru
ТЕГИ:Рынок ТрудаМихаил Мишустин
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