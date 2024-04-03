Мишустин: Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй россиянин

Профилактические осмотры в прошлом году прошел каждый второй россиянин. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

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Глава правительства напомнил, что в стране были расширены программы диспансеризации, чтобы жители РФ могли бесплатно проверить свое здоровье.

«Если в 2020 году профилактические осмотры прошли около 39 миллионов человек, то в прошлом году – уже каждый второй житель России, что стало хорошей возможностью вовремя выявить заболевание, если оно есть», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 2024 года в стране введут диспансерное наблюдение за работающими гражданами, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДиспансеризацияРоссияМихаил Мишустин

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