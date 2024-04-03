Мишустин: Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй россиянин

Глава правительства напомнил, что в стране были расширены программы диспансеризации, чтобы жители РФ могли бесплатно проверить свое здоровье.

«Если в 2020 году профилактические осмотры прошли около 39 миллионов человек, то в прошлом году – уже каждый второй житель России, что стало хорошей возможностью вовремя выявить заболевание, если оно есть», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 2024 года в стране введут диспансерное наблюдение за работающими гражданами, напоминает «Свободная пресса».

