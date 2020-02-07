СМИ: Мишустин был лично знаком со Стивом Джобсом

Как отмечает Грасименко, он рассказывал, что с будущим премьер-министром дружил еще с 1989 года, со времен «Международного компьютерного клуба». Эта некоммерческая организация фактически привела на российский рынок таких технологических гигантов, как Apple, Intel, IBM, Hewlett-Packard и других. Также Полина Герасименко добавила, что Борис Федоров очень ценил умение Михаила Мишустина выстраивать отношения с людьми, «его мозги и аналитические навыки».

Помимо этого, она подчеркнула, что Михаил Мишустин в то время был лично знаком со Стивеном Джобсом, Биллом Гейтсом, Джимом Кавано и другими представителями международного рынка высоких технологий С некоторыми их них он дружил.

Ранее НСН, ссылаясь на РБК, писала, что с 2010 по 2015 год доходы премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи от траста UFG составили 33,55 млн долларов. Об этом заявила управляющий партнер UFG Полина Герасименко.

В 2009 году Мишустин как ключевой руководитель UFG получил около 2,5 млн долларов. По словам Герасименко, в следующем году он передал 100% своего траста супруге Владлене Мишустиной из-за того, что сам он вернулся на государственную службу. А после того, как в РФ появились ограничения, касающиеся супругов и несовершеннолетних детей госслужащих, доля была передана матери и сестре Михаила Мишустина, пишет RT.

