Какие льготы предусмотрены для ветеранов боевых действий
Ветеранские льготы включают в себя ежемесячные денежные выплаты, льготы по оплате коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте, медицинские и протезно-ортопедические услуги, подробнее –в материале НСН.
Ветеранские льготы — это комплекс мер социальной поддержки, предназначенных для ветеранов труда и ветеранов боевых действий. Они включают в себя ежемесячные денежные выплаты, льготы по оплате коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте, медицинские и протезно-ортопедические услуги и другие. Подробнее о том, какие льготы предусмотрены для разных категорий ветеранов боевых действий – в материале НСН.
КАТЕГОРИИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Есть три основные категории ветеранов:
· ветераны Великой Отечественной войны
· ветераны боевых действий
· ветераны военной службы
Ветеран боевых действий (ВБД) - это особый статус, который присваивается участникам боевых действий в различных конфликтах. Среди них — события в Алжире, Египте, Мозамбике, Вьетнаме, Эфиопии и Камбодже. Также этим статусом обладают те, кто воевал в Афганистане, Таджикистане, Чечне и Сирии, на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.
Также получить этот статус можно за участие в контртеррористических операциях. Для этого нужно подтвердить участие в боевых действиях при помощи специальной выписки, которая вшивается в личное дело участника операции.
Порядок получения статуса зависит от ведомства, где человек проходил службу, и от конкретной ситуации.
Кто может стать ветераном боевых действий:
· военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава внутренних дел и госбезопасности
· гражданские лица, которые принимали участие в боях, обслуживали воинские части, получили награду или были ранены
· экипажи самолетов гражданской авиации, которые летали в страны из опубликованного в законе перечня и обеспечивали Вооруженные силы РФ или СССР во время боевых действий, но только если они получили награды или были ранены.
В марте 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что граждане, отправившиеся в зону боевых действий из мест лишения свободы, должны получить статус ветерана боевых действий. Он отметил, что их правовой статус необходимо привести в соответствие с остальными участниками специальной военной операции (СВО).
Глава государства подчеркнул, что не имеет значения, как именно человек оказался на передовой, если он добровольно сражается за Родину. Он также уточнил, что лица, совершившие преступления, связанные с терроризмом, государственной изменой и сексуальным насилием над несовершеннолетними, не участвуют в боевых действиях.
В 2024 году на портале «Госуслуги» запустили раздел для ветеранов специальной военной операции. Цифровой помощник Робот Макс ответит на все интересующие вопросы от ветеранов и их родственников. В разделе ветераны найдут необходимую информацию о льготах, реабилитации и медицинской помощи, о путевках в санаторий, помощи с трудоустройством.
В разделе есть информация для родственников ветеранов боевых действий.
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ВЫПЛАТЫ И БОНУСЫ
В России ветераны боевых действий наделены льготы в очень разных сферах. Поэтому некоторые из них указаны в законе «О ветеранах», но также дополнения предусмотрены в Трудовом кодексе, Налоговом кодексе и Земельном кодексе, некоторые детали прописаны в законе «Об образовании».
Социальное обеспечение
Ветераны боевых действий получают ежемесячную денежную выплату, которая индексируется. На данный момент эта сумма составляет 4,5 тысячи рублей.
Установленная для ветеранов боевых действий ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) «чрезвычайно мала», заявила ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её мнению, размер выплаты не соответствует тому вкладу, которую россиийские воины внесли «в обеспечение безопасности государства».
«Предлагаю обратиться в государственные органы о рассмотрении вопроса об увеличении вопроса ЕДВ с учетом дифференцированного подхода», - отметила она.
Москалькова добавила, что следует учитывать где, когда и в течение какого срока ветеран находился в зоне боевых действий. Пока этот вопрос не был обсужден на официальном уровне.
Также каждому ветерану полагается набор социальных услуг. При этом можно отказаться от услуг из перечня и получать дополнительные выплаты каждый месяц (дополнительно до 3 896,19 рублей).
Что входит в этот социальный перечень:
- лекарства и медицинские изделия по рецептам
- путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний
-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
Налоговые льготы и вычеты
Ветеранам боевых действий также положены налоговые льготы. Это касается транспортного налога. Например, в Москве эта социальная группа не платит налог на один автомобиль мощностью до 200 л. с. В Новосибирской и Саратовской областях ветераны могут не платить налог, если мощность автомобиля составляет до 150 л.с.
Также при подсчете земельного налога кадастровую стоимость участка ветерана уменьшают на стоимость шести соток. В этом вопросе у регионов большое поле для расширения льгот. Например, в Москве в дополнение к федеральному вычету можно получить вычет в миллион рублей из кадастровой стоимости участка.
Более того, ветераны боевых действий не платят налог на имущество за один объект того же вида: квартиру, дом или гараж. Этот вопрос необходимо решать через официальное обращение в налоговую.
Налоговые вычеты также предусмотрены для ветеранов боевых действий. Это стандартная величина – 500 рублей в месяц, без НДФЛ. Это влияет на конечные расчеты заработной платы.
Пенсионные выплаты
Предусмотрены также льготы и выплаты в сфере пенсий. Во-первых, при расчете военной пенсии один день участия в боевых действиях или спецоперации засчитывается за три обычных рабочих дня.
Более того, пенсия за выслугу лет, по инвалидности или по потере кормильца в этом случае увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.
Медицинские льготы
Для ветеранов предлагается бесплатная путевка в санаторий и лекарства, но только при наличии медицинских показаний, а также, если ветеран не отказался от набора социальных услуг.
Для ветеранов бесплатны любые протезы, кроме зубных.
Льготы в сфере образования
У ветеранов боевых действий есть преимущественное право при поступлении в вузы по программам специалитета или бакалавриата.
Поступление осуществляется через квоту, по факту места в вузах в таком случае не считаются бюджетными.
Льготы в жилищной сфере
Граждане, получившие статус ветерана боевых действий до 2005 года, имеют право на улучшение жилищных условий — им выдают субсидию на покупку недвижимости. Для получения субсидии нужно встать на жилищный учет по месту регистрации как нуждающийся в жилплощади.
Ветеранам боевых действий также полагается 50% компенсации за оплату коммунальных услуг.
Также положена компенсация 50% расходов на капитальный ремонт и содержание жилого помещения — управление многоквартирным домом и текущий ремонт.
Из дополнительных льгот: ветеранов боевых действий везде пропускают без очереди, это касается магазинов, поликлиник и даже музеев. В культурные учреждения можно попасть не только без очереди, но и бесплатно. Каждый музей самостоятельно принимает решение о льготах и скидках.
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