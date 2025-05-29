Какие льготы предусмотрены для ветеранов боевых действий

КАТЕГОРИИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Есть три основные категории ветеранов:

· ветераны Великой Отечественной войны

· ветераны боевых действий

· ветераны военной службы

Ветеран боевых действий (ВБД) - это особый статус, который присваивается участникам боевых действий в различных конфликтах. Среди них — события в Алжире, Египте, Мозамбике, Вьетнаме, Эфиопии и Камбодже. Также этим статусом обладают те, кто воевал в Афганистане, Таджикистане, Чечне и Сирии, на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Также получить этот статус можно за участие в контртеррористических операциях. Для этого нужно подтвердить участие в боевых действиях при помощи специальной выписки, которая вшивается в личное дело участника операции.

Порядок получения статуса зависит от ведомства, где человек проходил службу, и от конкретной ситуации.

Кто может стать ветераном боевых действий:

· военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава внутренних дел и госбезопасности

· гражданские лица, которые принимали участие в боях, обслуживали воинские части, получили награду или были ранены

· экипажи самолетов гражданской авиации, которые летали в страны из опубликованного в законе перечня и обеспечивали Вооруженные силы РФ или СССР во время боевых действий, но только если они получили награды или были ранены.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что граждане, отправившиеся в зону боевых действий из мест лишения свободы, должны получить статус ветерана боевых действий. Он отметил, что их правовой статус необходимо привести в соответствие с остальными участниками специальной военной операции (СВО).

Глава государства подчеркнул, что не имеет значения, как именно человек оказался на передовой, если он добровольно сражается за Родину. Он также уточнил, что лица, совершившие преступления, связанные с терроризмом, государственной изменой и сексуальным насилием над несовершеннолетними, не участвуют в боевых действиях.

В 2024 году на портале «Госуслуги» запустили раздел для ветеранов специальной военной операции. Цифровой помощник Робот Макс ответит на все интересующие вопросы от ветеранов и их родственников. В разделе ветераны найдут необходимую информацию о льготах, реабилитации и медицинской помощи, о путевках в санаторий, помощи с трудоустройством.

В разделе есть информация для родственников ветеранов боевых действий.