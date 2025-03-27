Мишустин анонсировал создание единого реестра нуждающихся в жилье

На заседании правительства он указал, что очередь нуждающихся в жилье следует сделать прозрачной и открытой, с этой целью будет создан единый реестр очередников.

Также в нём будут содержаться сведения о субсидиях и соцвыплатах на приобретение или строительство квартир или домов.

«Рассчитываем, что эти изменения в законодательство ускорят принятие решений о предоставлении нуждающимся людям жилья», – заключил глава кабмина.

Ранее стало известно, что в феврале 2025 года жители РФ взяли семейную ипотеку на 181 миллиард рублей, сообщает «Свободная пресса».

