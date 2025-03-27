Мишустин анонсировал создание единого реестра нуждающихся в жилье
Данные о гражданах, которые имеют право на улучшение жилищных условий, содержатся в разных информационных системах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства он указал, что очередь нуждающихся в жилье следует сделать прозрачной и открытой, с этой целью будет создан единый реестр очередников.
Также в нём будут содержаться сведения о субсидиях и соцвыплатах на приобретение или строительство квартир или домов.
«Рассчитываем, что эти изменения в законодательство ускорят принятие решений о предоставлении нуждающимся людям жилья», – заключил глава кабмина.
Ранее стало известно, что в феврале 2025 года жители РФ взяли семейную ипотеку на 181 миллиард рублей, сообщает «Свободная пресса».
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