Мишустин анонсировал обновление парка общественного транспорта в РФ
26 марта 202515:04
Правительства планирует обновить 85% парка общественного транспорта в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме, он уточнил, что речь идёт о населённых пунктах, где проживет более 50 тыся человек.
«Планируется обновить 32 тысячи единиц... преимущественно это будут автобусы... чтобы срок эксплуатации был не старше нормативного», - резюмировал глава кабмина.
Ранее власти Тюмени решили, что водители городского общественного транспорта и кондукторы должны одеваться по единому стандарту, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru