Мишустин анонсировал обновление парка общественного транспорта в РФ

Выступая в Госдуме, он уточнил, что речь идёт о населённых пунктах, где проживет более 50 тыся человек.

«Планируется обновить 32 тысячи единиц... преимущественно это будут автобусы... чтобы срок эксплуатации был не старше нормативного», - резюмировал глава кабмина.

Ранее власти Тюмени решили, что водители городского общественного транспорта и кондукторы должны одеваться по единому стандарту, сообщает RT.

