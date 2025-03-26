Мишустин анонсировал обновление парка общественного транспорта в РФ

Правительства планирует обновить 85% парка общественного транспорта в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Выступая в Госдуме, он уточнил, что речь идёт о населённых пунктах, где проживет более 50 тыся человек.

«Планируется обновить 32 тысячи единиц... преимущественно это будут автобусы... чтобы срок эксплуатации был не старше нормативного», - резюмировал глава кабмина.

Ранее власти Тюмени решили, что водители городского общественного транспорта и кондукторы должны одеваться по единому стандарту, сообщает RT.

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ФОТО: ОАО «НИИАТ»
ТЕГИ:Михаил МишустинРоссияАвтобусыОбщественный Транспорт

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