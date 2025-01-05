Собянин: Более 70 электробусных маршрутов запущено в Москве в 2024 году
Во всех округах Москвы в 2024 году скорректировали 140 маршрутов электробусов и автобусов, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что транспорт стал ходить чаще и по более востребованным трассам. В частности, была улучшена маршрутная сеть в «Сколково», изменен путь транспорта рядом с открытыми станциями Троицкой и Сокольнической линий метро. Также была расширена сеть магистральных маршрутов – появилось 13 новых.
Мэр напомнил, что в 2024 году в столице запустили свыше 70 электробусных маршрутов. Кроме того, на маршрутах установили свыше 90 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов и открыли 110 новых остановок транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru