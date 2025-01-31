Мишустин: 80% компаний в РФ должны будут перейти на российское ПО к 2030 году

К 2030 году 80% компаний в РФ должны будут перейти на российское ПО к 2030 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.

Он отметил, что это должно быть обеспечено в рамках национального проекта по экономике данных. При этом, отметил Мишустин, поддержка инвестиций в российские IT-проекты должна быть как минимум вдвое выше роста экономики.