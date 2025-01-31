Мишустин: 80% компаний в РФ должны будут перейти на российское ПО к 2030 году
К 2030 году 80% компаний в РФ должны будут перейти на российское ПО к 2030 году, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.
Он отметил, что это должно быть обеспечено в рамках национального проекта по экономике данных. При этом, отметил Мишустин, поддержка инвестиций в российские IT-проекты должна быть как минимум вдвое выше роста экономики.
Мишустин подчеркнул, что будущее мироустройство зависит от результатов технологической гонки государств на уровне цифровизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ).
По его словам, от уровня внедрения современных решений зависит развитие государств и экономик. Мишустин также обратил внимание на необходимость устранения цифрового неравенства в мире, доступа к инновациям, выработки этики применения ИИ и выстраивания национальной безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru