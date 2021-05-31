Мишустин 1 июня проведет совещание об улучшении медпомощи детям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 июня, в День защиты детей, проведет совещание об улучшении медпомощи детям. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Также в ходе визита в медучреждение глава правительства проведет осмотр операционный блок и отделение реанимации. Уточняется, что совместно с Мишустиным центр посетят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мероприятие приурочено к Международному Дню защиты детей, который празднуется 1 июня.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:ДетиМихаил Мишустин
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