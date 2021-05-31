Мишустин 1 июня проведет совещание об улучшении медпомощи детям

Также в ходе визита в медучреждение глава правительства проведет осмотр операционный блок и отделение реанимации. Уточняется, что совместно с Мишустиным центр посетят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мероприятие приурочено к Международному Дню защиты детей, который празднуется 1 июня.