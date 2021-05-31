«Детсадовский беспредел» Краснодара. Детям не хватает мест в дошкольных учреждениях

О глобальной проблеме Краснодара рассказала в обращении на «Кривую линию НСН» местная жительница Дарья Елчева. Более года она не может устроить своего сына, 2018 года рождения, в детский сад. С ее слов, из-за ужасной работы Госуслуг поданные документы были приняты со значительным опозданием. Поэтому в очередь ее ребенка поставили только в сентябре прошло года. С тех пор Дарья, несмотря на юридическую поддержку, получила уже 11 отказов из детских садов с одной формулировкой – нет мест. Самое обидное для слушательницы, что в шаговой доступности от ее дома находится 7 детских садов. При этом ребенку ее дальнего родственника, проживающему в другом районе, место в одном из них нашлось еще полгода назад.

Ответ замглавы администрации Краснодара на запрос НСН оказался отпиской и на первый взгляд лишен всякой логики. «Елчев Василий стоит в очереди в детский сад с 11 сентября 2020 года», - говорится в письме, - «В соответствии с планом комплектования на 2020-2021 учебный год в детские сады дети, рожденные в 2018 году и поставленные на учет в 2020 году, не определялись…На основании изложенного, решением комиссии от 19.04.2021 года Елчеву Василию, к сожалению, отказано в предоставлении места в детском саду в комплектовании текущего учебного года в виду отсутствия мест».

В этом же ответе приводится порядок рассмотрения заявлений: «Детские сады комплектуются один раз в год, в период с 15 апреля по 15 июля заявители пишут заявления, а в период с 15 мая по 31 августа комиссии эти заявления рассматривают». Интересно, каким тогда образом комиссия вынесла отказ 14 апреля?

Для рассмотрения вопроса о зачислении сына слушательницы в детский сад на 2021-2022 учебный год чиновники предложили вновь подать заявление на комиссию до 15 июля. И опять резонный вопрос: а как же ранее поданное заявление и утверждение о том, что ребенок стоит в очереди?

Вместе с тем, местные СМИ сообщают об огромнейших очередях у МФЦ Краснодара на подачу документов для постановки в очередь на место в детском саду.

Как местные власти будут решать вопрос – пока не ясно. Напомним лишь, что в сентябре прошло года Владимир Путин потребовал от правительства и сенаторов проанализировать текущую ситуацию с местами в детских садах и ликвидировать отставание до конца года.

«Кривая линия» ожидает разъяснений от Губернатора Краснодарского края.

