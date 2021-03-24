«Миры тела» изучат следователи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов, открытой в Москве на ВДНХ. Поводом к проверке послужили публикации в СМИ, в том числе с негативными комментариями на счет коммерческой выставки, которая, по мнению некоторых представителей общественности, «нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Выставка Body Worlds («Миры тела») открылась на ВДНХ 12 марта. Организаторы называют ее анатомической и научно-познавательной. В экспозиции представлены тела и органы человека, обработанные и сохраненные с помощью метода пластинации, который изобрел в 70-х годах германский анатом Гюнтер фон Хагенс. Метод сводится к замене в тканях жиров и жидкостей искусственными полимерами, которые позволяют сохранять форму органов. Первая такая выставка открылась в Токио в 1995 году, с тех пор она побывала во многих городах мира. В начале 2000-х профессора обвиняли в незаконных способах приобретения тел для экспонатов в Киргизии, России и Китае. Организаторы выставки утверждают, что все тела были пожертвованы добровольно, еще при жизни.

Против выставки выступили некоторые депутаты Госдумы, партия «Коммунисты России», а председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал дать экспозиции правовую оценку.

В свою очередь, председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой академик Евгений Александров в интервью НСН назвал выставку «просветительской затеей».

De mortius aut bene, aut nihil – о мертвых либо хорошо, либо ничего. Эта латинская максима как нельзя лучше объясняет ту неприязнь, которую могла вызвать эта выставка у многих людей. Дело не только в чувствах верующих – вопрос гораздо шире. Он – в уважительном отношении к умершим, в отношении, которое принято в любой конфессии, в отношении, которое отнюдь не чуждо и атеистам. Научно-познавательная ценность таких экспонатов, как представляется, носит узкоспециализированный характер – вот и пусть они будут доступны для этого круга специалистов. Выставление же фрагментов человеческих тел на всеобщее обозрение и, будем смотреть правде в глаза, в коммерческих интересах, идет вразрез с таким понятием как человеческое достоинство, в том числе достоинство человека усопшего. А, как мы помним, de mortius aut bene, aut nihil.

Все-таки анатомический театр в мединституте и анатомический театр на ВДНХ, как говорится, две большие разницы.

