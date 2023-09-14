Миронов внес в Думу законопроект о запрете на продажу оружия новым гражданам РФ

Он отметил, что в некоторых российских регионах складывается «криминогенная обстановка», которая вызвана «засилием мигрантов». По словам Миронова, ситуация может усугубиться, если государство не ужесточит правила продажи оружия мигрантам.

Ранее, в июле, в силу вступил закон, благодаря которому россияне и иностранцы смогут взять охотничье оружие в аренду, передает «Радиоточка НСН».

