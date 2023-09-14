Миронов внес в Думу законопроект о запрете на продажу оружия новым гражданам РФ
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов внес в Государственную Думу законопроект о запрете на продажу гражданского и огнестрельного гладкоствольного оружия лицам, которые получили гражданство РФ менее пяти лет назад. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в некоторых российских регионах складывается «криминогенная обстановка», которая вызвана «засилием мигрантов». По словам Миронова, ситуация может усугубиться, если государство не ужесточит правила продажи оружия мигрантам.
Ранее, в июле, в силу вступил закон, благодаря которому россияне и иностранцы смогут взять охотничье оружие в аренду, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru