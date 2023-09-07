Бывших руководителей УМВД задержали за незаконную регистрации мигрантов
Сотрудники ФСБ совместно с отделом собственной безопасности и следователями МВД задержали бывших руководителей миграционной службы подмосковного города Видное. Их подозревают в нелегальной регистрации мигрантов. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на знакомых с материалами дела источников.
Отмечается, что были задержаны экс-начальник отдела по вопросам миграции УМВД Ленинского городского округа Московской области подполковник полиции Николай Сидоренко и его заместитель Алексей Тахтаров. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. Сидоренко и Тахтарову грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Также силовиками были изъяты документы и цифровые носители, необходимые для проведения расследования.
Ранее Генпрокуратура России потребовала изъять имущество на сумму свыше 130 млн рублей в доход государства у экс-начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru