Миронов призвал проверить экс-чиновницу, отдавшую мошенникам более 400 млн рублей
Необходимо проверить сведения о доходах экс-помощницы бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова Ольги Серовой, заявил лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Случайно, ли мошенники вышли на «богатую» пенсионерку? Почему банк так легко выдал столь значительную сумму? Не является ли все это результатом сговора?», - сказал он в беседе с NEWS.ru.
По мнению Миронова, в текущей ситуации также следует уточнить сведения об имуществе экс-чиновницы, эти данные работники областной администрации обязаны предоставлять.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что экс-глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова передала мошенникам 430 миллионов рублей. Уточняется, что неизвестные убедили ее снять деньги со счетов и отдать для сохранности, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru