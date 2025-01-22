Миронов призвал проверить экс-чиновницу, отдавшую мошенникам более 400 млн рублей

Необходимо проверить сведения о доходах экс-помощницы бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова Ольги Серовой, заявил лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

До 100 тысяч рублей: Сенатор призвал ограничить сумму кредита по онлайн-заявке

«Случайно, ли мошенники вышли на «богатую» пенсионерку? Почему банк так легко выдал столь значительную сумму? Не является ли все это результатом сговора?», - сказал он в беседе с NEWS.ru.

По мнению Миронова, в текущей ситуации также следует уточнить сведения об имуществе экс-чиновницы, эти данные работники областной администрации обязаны предоставлять.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что экс-глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова передала мошенникам 430 миллионов рублей. Уточняется, что неизвестные убедили ее снять деньги со счетов и отдать для сохранности, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МошенничествоМошенникиСамарская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры