Миронов призвал проверить экс-чиновницу, отдавшую мошенникам более 400 млн рублей

«Случайно, ли мошенники вышли на «богатую» пенсионерку? Почему банк так легко выдал столь значительную сумму? Не является ли все это результатом сговора?», - сказал он в беседе с NEWS.ru.

По мнению Миронова, в текущей ситуации также следует уточнить сведения об имуществе экс-чиновницы, эти данные работники областной администрации обязаны предоставлять.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что экс-глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова передала мошенникам 430 миллионов рублей. Уточняется, что неизвестные убедили ее снять деньги со счетов и отдать для сохранности, напоминает «Радиоточка НСН».

