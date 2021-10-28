Миронов: Проект бюджета не решает социальные задачи

Сергей Миронов: «Понимая всю важность борьбы с опасной инфекцией, считаю такие радикальные меры, тем не менее, чрезмерными и не проработанными. Во-первых, многие люди особенно пожилые, не могут сделать прививку по медицинским показаниям, поэтому власти должны обеспечить им доставку товаров первой необходимости на дом или компенсировать расходы на такую доставку», - сказал депутат.

