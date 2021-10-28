Миронов: Проект бюджета не решает социальные задачи
Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 год
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Второе чтение запланировано на 23 ноября.
Сергей Миронов: «Думское большинство в лице «Единой России» уже заявило, что поддержит этот документ. Наша фракция «Справедливая Россия за правду» выступила против. Представленный план расходов и доходов не отвечает задачам развития нашей страны. Мы заявили, что разработанный правительством проект федерального бюджета не позволяет решать ключевые социальные задачи и главную из них - борьбу с бедностью», - добавил политик.
Хаматова, Хабенский и Бекмамбетов попросили Путина изменить закон об иноагентах
Российские благотворительные фонды обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не распространять на организации действие закона об иноагентах.
Сергей Миронов: «Полностью поддерживаю позицию уважаемых деятелей культуры. К сожалению, реализация закона об иноагентах уже привела к перегибам. «Справедливая Россия за правду» выступает за доработку законодательства и уточнения критериев включения в реестр иноагенстов. Должна быть доказана прямая связь между иностранным финансированием и политической деятельностью, а решение о включении в реестр должен принимать суд, а не Министерство Юстиции», - отметил он.
В Волгоградской области непродовольственные магазины закроют для непривитых
Оперштаб Волгоградской области вводит самоизоляцию для непривитых от коронавируса пенсионеров с 30 октября, а непродовольственные магазины будут доступны только для вакцинированных жителей региона с 1 по 7 ноября.
Сергей Миронов: «Понимая всю важность борьбы с опасной инфекцией, считаю такие радикальные меры, тем не менее, чрезмерными и не проработанными. Во-первых, многие люди особенно пожилые, не могут сделать прививку по медицинским показаниям, поэтому власти должны обеспечить им доставку товаров первой необходимости на дом или компенсировать расходы на такую доставку», - сказал депутат.
В Москве среди вакцинированных от COVID-19 горожан разыграли первые квартиры
Двое москвичей, сделавших прививку от коронавируса, выиграли квартиры. Розыгрыш состоялся накануне в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!», сообщается на сайте мэра Москвы.
Сергей Миронов: «Ясно, что большинство регионов не могут проводить розыгрыши, тем более с такими дорогостоящими призами, как квартира. Но в целом, убежден, что путь поощрения и убеждения к вакцинации самый правильный! Никакая принудиловка победить пандемию не поможет», - сказал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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