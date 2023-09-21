Миронов предложил ввести визовый режим со странами Средней Азии

Миронов призвал «наводить порядок» в вопросе миграции.

«Абсолютно убежден: без введения визового режима со странами Центральной Азии у нас скоро возникнут очень серьезные проблемы!», — отметил политик.

По словам лидера справедливороссов, в России отмечается серьезный рост преступности среди мигрантов. Как отметил Миронов, прибывающие в страну «дурака валяют, работать и не собираются», поэтому работодателей необходимо сделать ответственными за каждого приезжего.

«Необходимо, чтобы они платили реальные деньги и понимали, что этот человек приехал и будет работать там-то и там-то. И когда... приезжающие к нам на заработки совершают преступления, абсолютно убежден, что кроме того, что он должен ответить по закону, вся его семья, весь клан – домой», — добавил политик.

Между тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать группы, отдельно занимающиеся расследованием преступлений в сфере миграции, пишет RT.

