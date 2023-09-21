Миронов предложил ввести визовый режим со странами Средней Азии
Лидер партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронов предложил ввести визовый режим со странами Средней Азии. Об этом политик заявил в Госдуме.
Миронов призвал «наводить порядок» в вопросе миграции.
«Абсолютно убежден: без введения визового режима со странами Центральной Азии у нас скоро возникнут очень серьезные проблемы!», — отметил политик.
По словам лидера справедливороссов, в России отмечается серьезный рост преступности среди мигрантов. Как отметил Миронов, прибывающие в страну «дурака валяют, работать и не собираются», поэтому работодателей необходимо сделать ответственными за каждого приезжего.
«Необходимо, чтобы они платили реальные деньги и понимали, что этот человек приехал и будет работать там-то и там-то. И когда... приезжающие к нам на заработки совершают преступления, абсолютно убежден, что кроме того, что он должен ответить по закону, вся его семья, весь клан – домой», — добавил политик.
Между тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать группы, отдельно занимающиеся расследованием преступлений в сфере миграции, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новосибирске судебные приставы арестовали 50 ячеек в стене скорби колумбария
- Миронов предложил ввести визовый режим со странами Средней Азии
- В России начались продажи новой Toyota Yaris Cross за 2,97 млн
- Алиев и Эрдоган обсудили завершение военной операции в Карабахе
- СМИ: Египет отказался от закупок российской пшеницы
- Глава МИД ФРГ назвала конфликт с Россией сигналом для других стран
- В Румынии четыре человека погибли при взрыве на газопроводе
- РБК: Власти подтвердили проблему выплаты российских пенсий за рубежом
- Аэрофлот возобновит регулярные рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря
- В Москве дорожные камеры стали фиксировать непристегнутых пассажиров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru