Миронов предложил списывать жилищные кредиты за рождение детей
Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил выдавать молодым семьям беспроцентные кредиты на покупку жилья, сообщает Ura.ru.
Политик добавил, что при рождении детей долг с семьи можно списывать. По его мнению, эта инициатива простимулирует рождаемость в стране.
«Такой заём будет выдаваться на длительный срок... Если за это время в семье появляется ребёнок списывается 25% ссуды, за рождение второго малыша - 50% долга», - отметил Миронов.
По словам политика, полностью погасить кредит позволит рождение в семье третьего ребёнка.
Ранее Миронов предложил приравнять коррупцию к госизмене и чётко прописать в законе конфискацию имущества не только у коррупционера, но и у его ближайших родственников.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- Миронов предложил списывать жилищные кредиты за рождение детей
- Умерла известная автор детективов
- Twitter, Facebook и Telegram грозят многомиллионные штрафы из-за призывов к акциям
- «Ростелеком» запланировал тестирование сети 5G в московском метро
- Совфед ответил на обвинения США в распространении дезинформации об американских вакцинах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru