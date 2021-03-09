Миронов предложил списывать жилищные кредиты за рождение детей

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил выдавать молодым семьям беспроцентные кредиты на покупку жилья, сообщает Ura.ru.

Политик добавил, что при рождении детей долг с семьи можно списывать. По его мнению, эта инициатива простимулирует рождаемость в стране.

«Такой заём будет выдаваться на длительный срок... Если за это время в семье появляется ребёнок списывается 25% ссуды, за рождение второго малыша - 50% долга», - отметил Миронов.



По словам политика, полностью погасить кредит позволит рождение в семье третьего ребёнка.

Ранее Миронов предложил приравнять коррупцию к госизмене и чётко прописать в законе конфискацию имущества не только у коррупционера, но и у его ближайших родственников.

