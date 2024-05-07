Миронов предложил создать в РФ алиментный фонд
Следует создать в России специальный алиментный фонд. Об этом в своём Telegram-канале заявил лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов.
По его словам, принятый Госдумой законопроект о реестре неплательщиков по алиментам является важным шагом, однако он не решает проблему оперативности выплат.
Политик указал, что благодаря алиментному фонду станет возможным оперативное погашение долгов по алиментам, которые потом будут взиматься их с неплательщиков, с учётом процентов за просрочку.
«Без этого фонда мы продолжим подвергать семьи страданиям из-за безответственных должников», - заключил Миронов.
Ранее семейный юрист Анна Фролова заявила «Радиоточке НСН», что открытый реестр должников по алиментам вразумит недобросовестных отцов, которые боятся за свою репутацию.
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