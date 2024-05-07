Миронов предложил создать в РФ алиментный фонд

По его словам, принятый Госдумой законопроект о реестре неплательщиков по алиментам является важным шагом, однако он не решает проблему оперативности выплат.

Политик указал, что благодаря алиментному фонду станет возможным оперативное погашение долгов по алиментам, которые потом будут взиматься их с неплательщиков, с учётом процентов за просрочку.

«Без этого фонда мы продолжим подвергать семьи страданиям из-за безответственных должников», - заключил Миронов.

Ранее семейный юрист Анна Фролова заявила «Радиоточке НСН», что открытый реестр должников по алиментам вразумит недобросовестных отцов, которые боятся за свою репутацию.

