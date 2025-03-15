Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35%
Ставку налога на доходы физических лиц для россиян, которые зарабатывают более 500 млн рублей в год, следует повысить до 35%. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в беседе с РИА Новости.
«Нужно донастраивать шкалу НДФЛ и повышать ставки для сверхбогатого меньшинства. При этом для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог давно пора отменить», - подчеркнул политик.
По словам Миронова, справедливороссы будут добиваться расширения шкалы НДФЛ. Политик напомнил, что партия предлагала установить ставку в 25% на доходы от 250 до 500 млн рублей в год, в 35% - на доходы от 500 млн, и эти предложения по-прежнему актуальны.
Миронов призвал решать системные проблемы роста неравенства, которое требует корректировки налоговой системы.
Между тем депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила, что в России в будущем может появиться налог на роботов, которые выполняют часть трудовых функций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru