Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35%

Ставку налога на доходы физических лиц для россиян, которые зарабатывают более 500 млн рублей в год, следует повысить до 35%. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в беседе с РИА Новости.

«Нужно донастраивать шкалу НДФЛ и повышать ставки для сверхбогатого меньшинства. При этом для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог давно пора отменить», - подчеркнул политик.

По словам Миронова, справедливороссы будут добиваться расширения шкалы НДФЛ. Политик напомнил, что партия предлагала установить ставку в 25% на доходы от 250 до 500 млн рублей в год, в 35% - на доходы от 500 млн, и эти предложения по-прежнему актуальны.

Миронов призвал решать системные проблемы роста неравенства, которое требует корректировки налоговой системы.

Между тем депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила, что в России в будущем может появиться налог на роботов, которые выполняют часть трудовых функций.

