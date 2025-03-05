Депутат Бессараб допустила, что в России может появиться налог на роботов
В будущем работодателей могут обязать платить налоги с роботов, выполняющих часть трудовых функций, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, если все производство будет состоять из роботизированной техники, то это не означает, что работодатель не должен платить налоги. В таком случае просто будут рассчитаны налоги с роботов, отметила Бессараб.
«Я не говорю, что это обязательно будет, но я уверена, что в будущем все равно надо над этим работать. Все возможно. Как, например, сегодня работающие россияне платят за неработающих пенсионеров», - сказала Бессараб в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее Бессарб заявила, что что фиксированная часть выплаты к страховой пенсии по старости удваивается после достижения 80 лет, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru