Депутат Бессараб допустила, что в России может появиться налог на роботов

По ее словам, если все производство будет состоять из роботизированной техники, то это не означает, что работодатель не должен платить налоги. В таком случае просто будут рассчитаны налоги с роботов, отметила Бессараб.

«Я не говорю, что это обязательно будет, но я уверена, что в будущем все равно надо над этим работать. Все возможно. Как, например, сегодня работающие россияне платят за неработающих пенсионеров», - сказала Бессараб в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Бессарб заявила, что что фиксированная часть выплаты к страховой пенсии по старости удваивается после достижения 80 лет, напоминает RT.

