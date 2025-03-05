Депутат Бессараб допустила, что в России может появиться налог на роботов

В будущем работодателей могут обязать платить налоги с роботов, выполняющих часть трудовых функций, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В Госдуме рассказали, что пенсионерам положены налоговые вычеты по земельному налогу

По ее словам, если все производство будет состоять из роботизированной техники, то это не означает, что работодатель не должен платить налоги. В таком случае просто будут рассчитаны налоги с роботов, отметила Бессараб.

«Я не говорю, что это обязательно будет, но я уверена, что в будущем все равно надо над этим работать. Все возможно. Как, например, сегодня работающие россияне платят за неработающих пенсионеров», - сказала Бессараб в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Бессарб заявила, что что фиксированная часть выплаты к страховой пенсии по старости удваивается после достижения 80 лет, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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