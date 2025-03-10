Путин поручил обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана

Президент Владимир Путин поручил обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, которые принимали участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в Кремле.

Как отмечается в перечне поручений главы государства, правительству РФ предписано обеспечить внесение в законодательство страны изменений, предусматривающих «отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции».

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Кабмину предстоит выполнить поставленную задачу к 30 марта.

Ранее Владимир Путин потребовал пресекать каналы нелегальной миграции, напоминает 360.ru.

