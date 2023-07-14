Миронов предложил передать ЧВК под контроль СВР

Лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов заявил, что следует передать ЧВК под контроль Службы внешней разведки РФ для работы за рубежом, сообщает пресс-служба политорганизации.

Пригожин нашелся в Кремле: Командиры ЧВК «Вагнер» подтвердили лояльность Путину

По его словам, вопрос легализации военной компании связан с «определёнными сложностями», однако в процессе обсуждения можно прийти «к наиболее оптимальному решению».

«Наша фракция готова к предметному и серьёзному диалогу с коллегами в Госдуме и правительстве по этому вопросу», - заключил Миронов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос легализации частных военных компаний в России непростой, юридически такие компании, как ЧВК «Вагнер», не существуют, так как в стране нет соответствующего закон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/mironovonline
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"ЧВКСергей МироновСправедливая Россия

Горячие новости

Все новости

партнеры