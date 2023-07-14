Миронов предложил передать ЧВК под контроль СВР
Лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов заявил, что следует передать ЧВК под контроль Службы внешней разведки РФ для работы за рубежом, сообщает пресс-служба политорганизации.
По его словам, вопрос легализации военной компании связан с «определёнными сложностями», однако в процессе обсуждения можно прийти «к наиболее оптимальному решению».
«Наша фракция готова к предметному и серьёзному диалогу с коллегами в Госдуме и правительстве по этому вопросу», - заключил Миронов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос легализации частных военных компаний в России непростой, юридически такие компании, как ЧВК «Вагнер», не существуют, так как в стране нет соответствующего закон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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