Миронов предложил передать ЧВК под контроль СВР

По его словам, вопрос легализации военной компании связан с «определёнными сложностями», однако в процессе обсуждения можно прийти «к наиболее оптимальному решению».

«Наша фракция готова к предметному и серьёзному диалогу с коллегами в Госдуме и правительстве по этому вопросу», - заключил Миронов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос легализации частных военных компаний в России непростой, юридически такие компании, как ЧВК «Вагнер», не существуют, так как в стране нет соответствующего закон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

