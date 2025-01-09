Доходы России от экспорта мороженого увеличились на 15%

Основными импортерами российского мороженого являются Казахстан (35% от общего количества поставок), Белоруссия (18%), Монголия и Узбекистан (по 11%).

За отчетный период экспорт российского мороженого в натуральном выражении достиг 14 тысяч тонн, что на 11% больше, чем в январе-ноябре 2023 года. Всего доходы от экспорта молочной продукции подросли на 20%, до $370 млн.

Ранее экспорт мяса и субпродуктов птицы из России по итогам января–сентября 2024 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг 264,157 тысячи тонн. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

