Миронов пожаловался на отмену елок в школах из-за мигрантов
Руководитель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов обратился к главе Министерства просвещения Сергею Кравцову из-за отмены новогодних елок в ряде школ страны, сообщает РИА Новости.
По словам депутата, елок не будет из-за родителей детей мигрантов, по словам которых, у них это не принято. «Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», — заявил парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин не намерен поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru