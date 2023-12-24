Миронов пожаловался на отмену елок в школах из-за мигрантов

Руководитель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов обратился к главе Министерства просвещения Сергею Кравцову из-за отмены новогодних елок в ряде школ страны, сообщает РИА Новости.

Главную новогоднюю елку России украсили на Соборной площади в Москве

По словам депутата, елок не будет из-за родителей детей мигрантов, по словам которых, у них это не принято. «Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», — заявил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин не намерен поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей МироновМигрантыЕлкиДетиШколы

Горячие новости

Все новости

партнеры