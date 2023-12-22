Главную новогоднюю елку России украсили на Соборной площади в Москве
Главную новогоднюю ёлку России установили и украсили на Соборной площади Кремля в Москве, сообщает РИА Новости.
В 2023 году на звание главного новогоднего дерева страны претендовали 30 елей. В итоге была выбрана ель, которая росла во Фряново Щелковского городского округа Подмосковья.
Возраст главной российской новогодней елки составляет 84 года. Высота дерева 25 метров, а диаметр ствола - 60 сантиметров.
Отмечается, что нашедшая данное дерево лесничий получила в подарок автомобиль.
Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали покупать новогоднюю елку в 20-х числах декабря, так как дерево, купленное раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru