Главную новогоднюю елку России украсили на Соборной площади в Москве

Главную новогоднюю ёлку России установили и украсили на Соборной площади Кремля в Москве, сообщает РИА Новости.

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В 2023 году на звание главного новогоднего дерева страны претендовали 30 елей. В итоге была выбрана ель, которая росла во Фряново Щелковского городского округа Подмосковья.

Возраст главной российской новогодней елки составляет 84 года. Высота дерева 25 метров, а диаметр ствола - 60 сантиметров.

Отмечается, что нашедшая данное дерево лесничий получила в подарок автомобиль.

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали покупать новогоднюю елку в 20-х числах декабря, так как дерево, купленное раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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