Миронов попросил прокуратуру проверить нейросеть Kandinsky на предмет русофобии

Руководитель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой проверить нейросеть Kandinsky на предмет русофобии.

По его словам, при запросах со словом «российский, «Россия», «русские» и даже «Российский флаг», «Флаг Российской Федерации» ни разу не была сгенерирована картинка в цветах российского бело-сине–красного триколора, тогда как картинки по запросам «флаг Украины» и «флаг Америки» полностью соответствовали цветам и дизайну.

Политик добавил, что при запросе «Донбасс – это Россия» и «Я люблю Донбасс» на картинках преобладали цвета украинского флага, а на запрос «я Z-патриот» было выдано изображение существа, напоминающего зомби.

«Можно предположить, что при создании Kandinsky были использованы и непереработанные разработки недружественных государств, ведущих информационную и ментальную войну против нашей страны», - подчеркнул Миронов.

Он добавил, что пользователями системы Kandinsky являются, в том числе несовершеннолетние школьники, и подобные результаты будет формировать у них «негативное восприятие своей страны».

