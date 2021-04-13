Мир может остаться без бананов из-за гриба в почве

Человечество может остаться без бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба, передает РИА Новости.

Заболевание под названием Tropical Race 4 давно известно в Азии и Австралии, а недавно оно появилось в Южной Америке. Последняя же – основной производитель бананов в мире. Первые плантации уже закрылись в Гондурасе и Колумбии. Особенность инфекции в том, что она не поддаются действию химикатов и единственный способ борьбы с ней – вывести почвы из сельхозоборота на 30-40 лет.

Ситуацию усугубляет тот факт, что чаще всего заражаются банановые пальмы сорта Cavendish, к которому относятся 95% бананов в мире в силу высокой урожайности сорта. При этом бананы являются повседневной едой, аналогичной рису и картофелю, во многих странах мира, что грозит голодом целым регионам на планете.

