«Мир горит корью»: Попова заявила, что вирусы завезли в Россию из 16 стран
Мир вокруг России «горит» корью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как отметила главный санитарный врач в эфире канала «Россия 24», циркулирующие в стране вирусы кори были завезены из 16 государств.
«Случаев ... с последующим распространением мы зарегистрировали 123 ... Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — указала Попова.
По словам главы Роспотребнадзора, ситуация по заболеванию контролируемая, болеют корью непривитые. Попова также отметила, что в целом удалось не допустить распространения ни одного из завезенных в РФ инфекционных заболеваний.
Между тем СМИ сообщили, что юридический факультет МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru