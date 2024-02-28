Казахстанский банк «Фридом Финанс» остановил переводы с карт «Мир»
Банк «Фридом Финанс» из Казахстана на фоне санкций прекратил операции с картами российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.
Учреждение отметило, что в рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском учло нововведения в американское санкционное законодательство.
«В настоящий момент банком рассматривается вопрос по мероприятиям, направленным на минимизацию риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций, негативной реакции иностранных банков-корреспондентов, претензионных дел или мер административного, уголовного воздействия в отношении связанных сторон банка», — указали в «Фридом Финанс».
Ранее минфин США объявил о новых санкциях в отношении России, которые коснулись в том числе оператора карт «Мир» Национальной системы платежных карт. Как отметили в НСПК, ограничения не повлияют на работу сервисов в РФ, напоминает телеканал «360». При этом оператор указывал, что иностранные банки решают самостоятельно, принимать ли им российские карты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
- Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил работу
- Казахстанский банк «Фридом Финанс» остановил переводы с карт «Мир»
- Маск: США стали убежищем для преступников со всего мира
- СМИ: украинские войска зафиксировали НЛО
- Мурашко: Выплаты медикам за работу в малых городах начнутся в середине апреля
- На Камчатке заведено дело за жестокое убийство котят
- Рособрнадзор: биология и информатика стали самыми популярными предметами ЕГЭ
- Спикер Джонсон назвал приоритетом американскую границу, а не помощь Украине
- Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru