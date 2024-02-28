Казахстанский банк «Фридом Финанс» остановил переводы с карт «Мир»

Учреждение отметило, что в рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском учло нововведения в американское санкционное законодательство.

«В настоящий момент банком рассматривается вопрос по мероприятиям, направленным на минимизацию риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций, негативной реакции иностранных банков-корреспондентов, претензионных дел или мер административного, уголовного воздействия в отношении связанных сторон банка», — указали в «Фридом Финанс».

Ранее минфин США объявил о новых санкциях в отношении России, которые коснулись в том числе оператора карт «Мир» Национальной системы платежных карт. Как отметили в НСПК, ограничения не повлияют на работу сервисов в РФ, напоминает телеканал «360». При этом оператор указывал, что иностранные банки решают самостоятельно, принимать ли им российские карты.

