Минздрав: заболеваемость COVID-19 в России позволяет говорить о третьей волне

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова заявила, что вторая волна коронавируса захватила и начало 2021 года, сообщает ТАСС.

Выступая на конференции «Неделя медицинского образования» она отметила, что текущие показатели заболеваемости COVID-19 в России «позволяют говорить и о третьей волне».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «вирус победить очень сложно», сообщает RT. При этом представитель Кремля выразил надежду, что пример Владимира Путина, который сделал прививку от COVID-19, придаст динамики процессу вакцинации.

