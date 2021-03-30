Минздрав: заболеваемость COVID-19 в России позволяет говорить о третьей волне
Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова заявила, что вторая волна коронавируса захватила и начало 2021 года, сообщает ТАСС.
Выступая на конференции «Неделя медицинского образования» она отметила, что текущие показатели заболеваемости COVID-19 в России «позволяют говорить и о третьей волне».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «вирус победить очень сложно», сообщает RT. При этом представитель Кремля выразил надежду, что пример Владимира Путина, который сделал прививку от COVID-19, придаст динамики процессу вакцинации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru