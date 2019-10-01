Минздрав встал на сторону руководства онкоцентра Блохина в конфликте с врачами

В Минздраве дали оценку действиям врачей онкоцентра Блохина, записавшим видеообращения с жалобой на условия работы после смены руководства, пишет «Интерфакс».

В ведомстве назвали обращения медиков необоснованными и «грубо нарушающими врачебную этику и деонтологию (раздел этики, рассматривающий проблемы морали и нравственности — прим. НСН)».

Отметим, что для разбора ситуации вокруг онкоцентра была создана комиссия. Она закончит свою работу к 10 октября, напоминает RT. Однако уже сейчас эксперты сделали вывод, что увольнений за время работы нового руководителя онкоцентра Светланы Варфоломеевой не проводилось, её работу оценивают как положительную.

Напомним, накануне детские онкологи из центра выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. После этого директор центра Иван Стилиди заявил, что с приходом нового руководства в онкоцентр никому из сотрудников не было предложено уволиться, более того центру нужны дополнительные медработники в связи с переездом в новое здание. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН призвал разобраться в ситуации, а врачам посоветовал заниматься своей работой.

