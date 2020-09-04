Минздрав: Возобновление перелетов не ухудшило ситуацию с COVID-19 в РФ

Возобновление международных перелетов не привело к ухудшению обстановки с COVID-19 в РФ. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РИА Новости.

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Мурашко отметил, что ухудшения ситуации пока не замечено, поскольку принимаются необходимые меры безопасности.

Напомним, регулярное и чартерное международное авиасообщение Россия закрыла 27 марта в связи с эпидемией коронавируса. Исключение предоставлялось для вывозных рейсов, которыми россияне возвращались из-за границы в страну.

С 1 августа возобновлены авиаперелеты из России в Великобританию, Турцию и Танзанию. Туда можно вылететь из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МинздравАвиаперелеты
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